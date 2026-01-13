Paura questa mattina a Sassari, in via Rizzeddu, dove si è verificato il crollo dell’intradosso di un solaio in laterizio armato all’interno del vano scala di una palazzina di sei piani fuori terra.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della Sede Centrale, insieme ai funzionari di guardia, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche strutturali dell’edificio. A scopo precauzionale, durante le operazioni, sono stati evacuati 15 nuclei familiari residenti nello stabile.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento sarebbe riconducibile a infiltrazioni d’acqua che, nel tempo, avrebbero provocato l’ossidazione delle armature metalliche e il conseguente rigonfiamento delle parti cementizie, fino al distacco e al crollo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

