Confartigianato imprese Sassari spegne 80 candeline. Fondata il 27 febbraio 1945 l’associazione è divenuta un punto fermo per le imprese artigiane del territorio.

«Questo anniversario non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche uno sprone per guardare al futuro con determinazione e visione», dichiara il presidente Marco Rau, «Il nostro obiettivo è proseguire a dare il massimo supporto alle imprese artigiane, promuovendo innovazione, sostenibilità e formazione per affrontare le sfide del mercato contemporaneo pur senza scordare le radici di una cultura materiale che lega il nostro presente e il nostro futuro alla storia più forte e distintiva della nostra isola».

I dati disponibili, elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte Istat e Ministero dell’Economia e delle Finanze inquadrano un tessuto produttivo locale con 19.864 attività di cui il 25,1%, 4.977 realtà, artigiane che danno lavoro a circa 17.500 lavoratori, tra addetti diretti e dipendenti. Nell’intera provincia di Sassari, sul totale delle imprese, 1.350 sono attive nel settore manifatturiero, di cui 925 artigiane (68,5%), 2.318 sono quelle delle costruzioni, di cui 1.612 artigiane (69,5%), e 16.196 operano nei servizi, di cui 2.440 artigiane (15,1%).

L’insieme delle attività del territorio danno lavoro a 63.279 persone di cui 11.710 sono dipendenti dell’artigianato, per una dimensione media d’impresa artigiana di 2,4 (lavoratori per azienda). Il tutto su una popolazione residente di 319.082 persone, composta da 149.332 famiglie, con un reddito imponibile totale di 3miliardi e 652milioni e un reddito pro capite di 11.446 euro.





