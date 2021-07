A Sassari sono iniziati i lavori di rifacimento del marciapiede di via Coghinas, oramai completamente dissestato. Si tratta di un percorso pedonale molto importante poiché collega i popolosi quartieri Latte Dolce e Sant'Orsola.

I lavori, dell'importo di 12 mila euro, avranno la durata di due settimane. "Un intervento non più prorogabile - afferma l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Gianfranco Meazza - che termineremo in tempi molto.celeri. Come Amministrazione stiamo cercando di intervenire, anche con risorse molto più ingenti, in diversi quartieri della città. Alcuni di essi si portano dietro problematiche trentennali, a volte con totale assenza di lavori pubblici. L'impegno dell'Amministrazione - conclude - è quello di realizzare una programmazione corposa e già concertata, resa inoltre difficoltosa dagli ostacoli che in questi mesi ha posto la pandemia. Dateci perciò il tempo necessario".



