Sassari in piazza per dire basta al conflitto in Palestina.

A promuovere la manifestazione il comitato Fermiamo la guerra che è riuscita a coinvolgere centinaia di persone in piazza Castello. All'inizio un minuto di silenzio per le vittime palestinesi dei bombardamenti e poi è stato passato un cesto di pane per ricordare la fame che si sta patendo nei territori piagati dal conflitto.

Tanti i sudari presenti e i fagotti, segno di una tragedia che vede l'eccidio in particolare dei bambini.

In una serata contraddistinta da molti interventi e letture di poesie, sono emerse diverse richieste dai partecipanti, tra cui anche quella che la Regione Sardegna riconosca lo stato palestinese e interrompa i rapporti con Israele.

