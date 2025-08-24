Sassari, cane sulla carreggiata: incidente sfiorato. Poi il salvataggioL’animale è stato recuperato e affidato al canile
Salvano un cane ed evitano un incidente motociclistico. Le guardie zoofile di Sassari sono intervenute ieri con prontezza, all’incrocio tra Campanedda e la strada dei Due Mari, quando l’animale, che si era perso, è finito in mezzo alla carreggiata.
I suoi movimenti hanno messo in pericolo una motociclista, di passaggio in quel momento, che solo all’ultimo per fortuna è riuscita a stare in sella.
Gli agenti Manuel Chessa, Sandra Mura e Laura Casu, in seguito alla segnalazione della polizia locale, sono riusciti a recuperare il cane evitando che si creassero ulteriori pericoli sulla strada.
Numerosi i testimoni presenti all’accaduto, tra cui alcuni turisti. L’animale è stato poi portato al sicuro in canile dalle stesse guardie zoofile, impegnate ogni giorno in una complessa attività di salvataggio e recupero degli animali di affezione, in collaborazione con il settore Ambiente del Comune di Sassari.