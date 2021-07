Nonostante i divieti di sosta ben evidenti, un gruppo di camper, di proprietà di alcuni turisti, ha passato la notte, sino almeno a metà mattinata, nella spiaggia di Fiume Santo, a pochissimi metri dalla battigia. La spiaggia di Fiume Santo, situata a pochi chilometri da Porto Torres ma ubicata nel territorio di Sassari, è quindi sempre più nel caos. C'è infatti chi rispetta le decisioni, chi no.

Il sindaco di Sassari Nanni Campus, nelle settimane scorse in un'ordinanza aveva vietato il transito e la sosta nella stradina sterrata che costeggia l'arenile. Nei giorni scorsi tale provvedimento è stato modificato da una determina dirigenziale, che ha abolito il divieto di transito, ma non quello di sosta. Entrambi i provvedimenti avevano sollevato le proteste di un numeroso comitato di bagnanti sassaresi, che hanno anche organizzato una raccolta di firme "per un parcheggio ordinato ma libero".

Ora per loro anche la beffa dei camper, che hanno tranquillamente parcheggiato e passato diverse ore a due passi dall'arenile. Alcuni bagnanti comunque, già da stamattina, hanno cercato di allertare i vigili urbani di Sassari per prendere eventuali provvedimenti verso i trasgressori.



