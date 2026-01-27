Incidente ieri mattina alle porte della borgata di Caniga a Sassari.

Un camion della nettezza urbana è finito contro tre automobili pochi metri dopo l'edicola e quasi davanti al Bar Ristoro. Coinvolti tre mezzi, una Multipla, una Citroën e un Pajero: i primi due hanno avuto la peggio e potrebbero non essere più utilizzabili. Un pedone poi che, sarebbe questa la dinamica, stava riponendo la spesa nel cofano, sarebbe stato raggiunto dalla carambola e sbalzato in avanti. Soccorso dal 118 le sue condizioni non sarebbero gravi.

«Non so cosa abbia provocato l’incidente - dichiara il proprietario del fuoristrada, e che lavora nel bar - La mia macchina ha riportato diversi danni».

Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata