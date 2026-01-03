Nella notte
03 gennaio 2026 alle 08:42
Sassari, cadono calcinacci dalla chiesa di San Giuseppe: chiuso il marciapiedeAllarme in via Enrico Costa, i materiali che si sono staccati dall’edificio sono finiti sulle autovetture parcheggiate
Apprensione nella notte in via Enrico Costa a Sassari all’altezza della chiesa di San Giuseppe.
Dall’edificio, intorno alle 22.30, sono caduti alcuni calcinacci finiti poi sulle autovetture parcheggiate. Per fortuna in quel momento non vi erano passanti sul tratto interessato.
Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La porzione di marciapiede è stata chiusa.
