Apprensione nella notte in via Enrico Costa a Sassari all’altezza della chiesa di San Giuseppe.

Dall’edificio, intorno alle 22.30, sono caduti alcuni calcinacci finiti poi sulle autovetture parcheggiate. Per fortuna in quel momento non vi erano passanti sul tratto interessato.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La porzione di marciapiede è stata chiusa.

