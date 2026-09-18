Scoperta una casa della droga nel quartiere di Latte Dolce a Sassari. La polizia di Stato ha indagato per mesi su un andirivieni sospetto da alcune abitazioni del rione di persone conosciute come consumatori di droga. E dopo una denuncia a carico di una donna nei mesi scorsi, ieri pomeriggio è avvenuto il blitz degli agenti della Questura. Due persone sono state viste mentre aspettavano di entrare in un appartamento. Alla vista dei poliziotti la coppia si è data alla fuga. Gli investigatori, entrati nell’abitazione, trovando la porta lasciata aperta, hanno cominciato la perquisizione.

In una delle camere è stata scoperta una scatola utilizzata come piano per il taglio e la preparazione della sostanza, insieme a materiale per il confezionamento e a banconote di piccolo taglio. Poi sono stati rinvenuti sei bilancini di precisione, oltre a cocaina, marijuana e metadone. Sequestrate anche una bilancia di maggiori dimensioni e una macchina per il confezionamento sottovuoto. Tutto questo mentre continuava il viavai di presunti acquirenti. Ora la polizia di Stato sta ricostruendo la rete di approvvigionamento e le eventuali responsabilità connesse all’attività di spaccio.

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