È come vederla guidare i bambini mentre provano per la prima volta l’ebbrezza dello stare a cavallo. È tutta dedicata a Martina Berluti la manifestazione “Battesimo della sella, ciao Berlù”, in programma sabato 22 ottobre presso la chiesa San Gavino Martire a Bancali, frazione di Sassari.

Un omaggio all’amazzone 17enne, di Sassari, che il 29 agosto scorso è morta a seguito di una caduta da cavallo durante una fase degli allenamenti. L’iniziativa, inserita nell’ambito del primo anniversario dell’oratorio parrocchiale “Padre Manzella”, prevede per i bambini a partire dall'età di un anno un giro attorno alla chiesa in sella ad un pony a cura del maneggio Team Endurance del Golfo di Porto Torres, proposto per avvicinare i più piccoli all’equitazione.

L’evento prevede anche alle 18 della Santa messa celebrata dal parroco don Antonio Serra. Domenica dopo la celebrazione della cerimonia religiosa di Ringraziamento e per l’anno catechistico, alle 18 si aprono le gare del torneo di biliardino, sempre in memoria della “piccola stella” Martina.

© Riproduzione riservata