Incidente stradale in via Domenico Millelire a Sassari.

Sul posto sono intervenuti intorno alle 14 i Vigili del fuoco e il personale del 118.

Per cause ancora da chiarire un’auto è uscita fuori strada, terminando la sua corsa nella cunetta oltre il guard rail.

Per fortuna non ci sono persone ferite gravemente. I sanitari del 118 sono intervenuti per le cure del caso, i pompieri hanno messo in sicurezza l’auto e l’area circostante.

(Unioneonline/L)

