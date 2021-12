Incidente nella notte sulla 131 in prossimità del cementificio, a Sassari. Un’auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. Due i feriti che sono stati soccorsi e portati dal 118 in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Presenti inoltre i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata