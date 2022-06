Allarme incendio nella notte a Sassari.

In via Poligono ha preso fuoco un’automobile, per circostanze che devono essere accertate.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta la squadra operativa del Comando dei vigili del fuoco.

Il rogo è stato domato dagli uomini del 115, che hanno limitato i danni e poi messo in sicurezza la zona.

Avviati accertamenti sulle cause che hanno innescato le fiamme. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato.

(Unioneonline/l.f.)

