Pauroso incidente stradale verso le 12 sulla strada 131 a Sassari, appena dopo le gallerie "Chighizzu", direzione Cagliari.

Per cause da accertare un'auto è uscita di strada andando ad impattare violentemente in cunetta. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato con un'autoambulanza del 118 all'ospedale di Sassari. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'auto e bonificato l'area del sinistro. Nella zona dell'incidente anche la polizia, per i rilievi di propria competenza.



