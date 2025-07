Un gesto che vale più di mille parole, quello del sindaco Giuseppe Mascia che ha accolto a Palazzo Ducale una delegazione dell’Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – per ribadire l’impegno concreto dell’amministrazione comunale accanto a chi convive ogni giorno con una delle malattie neurologiche più complesse e invalidanti.

La visita dei rappresentanti della sezione territoriale sassarese dell’Aism – con la presidente Lucia Farci, affiancata da Tiziana Mula, Anna Buscarinu e altre attiviste – è stata l’occasione per rinsaldare il patto tra istituzioni e associazioni.

Un’alleanza costruita su ascolto, sensibilità e azione. Insieme all’assessora Lalla Careddu, Mascia ha voluto personalmente firmare la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla, dei loro familiari e caregiver: un documento simbolico e programmatico, che sottolinea il diritto alla salute, all’autonomia, all’inclusione e alla partecipazione.

Una firma che arriva dopo l’approvazione, all’unanimità, in Consiglio comunale di un ordine del giorno – promosso dai consiglieri Giovanni Dessole e Walter Pani – con cui Sassari si impegna ufficialmente a sostenere le iniziative di sensibilizzazione promosse da Aism e ad amplificare la voce di chi, ogni giorno, affronta una battaglia tanto silenziosa quanto estenuante.

«Vogliamo essere una grancassa per i bisogni delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie», ha dichiarato il primo cittadino. «Ringrazio chi ogni giorno, con determinazione, lavora per far emergere questi diritti. L’associazionismo in campo medico e sanitario è una risorsa preziosa, che come Comune intendiamo valorizzare e supportare».

