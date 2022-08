La scrittrice J.K. Rowling è stata minacciata di morte via Twitter. In relazione all’aggressione ai danni di Salman Rushdie, l’utente Meer Asif Aziz, di origine pachistana e che si descrive come “studente e attivista”, le ha scritto: “Non ti preoccupare, sarai la prossima”.

L'autrice della saga di Harry Potter ha ironizzato sulle linee guida di Twitter contro l'incitamento all'odio dopo che la piattaforma non ha cancellato il commento dell'utente, già segnalato in precedenza per le sue posizioni estremiste,e che ora sembra non esistere più. Ma non è chiaro se sia stata la piattaforma a intervenire o sia stato lo stesso Meer Asif Aziz a cancellarsi per paura di ritorsioni.

