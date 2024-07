È andata a fuoco stamattina a Sassari, intorno alle 2.30, un’autovettura in via Sennori, quartiere di Monte Rosello.

La macchina, per cause in fase di accertamento, è stata inghiottita dalle fiamme all’incrocio con via Baldedda, non distante dalla questura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale incaricata di appurare se il rogo del veicolo abbia avuto un’origine dolosa oppure si sia trattato di un cortocircuito.

