Un'altra automobile bruciata a Sassari. Ieri notte in via Copenaghen una Bmw 320 ha riportato gravi danni in seguito al rogo di una fiancata.

Vetro e interni interessati dal fuoco che non si esclude essere di origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano su quanto accaduto.

