Due spazi del litorale per i cani. A Sassari il Comune conferma, per l’estate 2026, l’area di Fiume Santo e quella di Porto Ferro, rispettivamente di 1500 e 360 metri quadri. Sono già disponibili, lo saranno fino al 31 ottobre 2026 e verranno segnalate dalla apposita cartellonistica. I proprietari dei cani avranno a disposizione anche distributori di buste e guanti e dovranno rispettare le consuete regole come quella di ripulire appena il cane sporca. Gli animali devono essere iscritti all’anagrafe canina, sani e microchippati; le femmine non devono essere in calore; i cani problematici dovranno tenere sempre museruola e guinzaglio.

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