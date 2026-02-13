Un ramo al km 27 sulla tratta ferroviaria Alghero-Sassari ha creato non poche difficoltà, tra rallentamenti e disagi. Lo fa sapere il consigliere regionale Valdo Di Nolfo intervenendo sulla difficile giornata vissuta nel nord-ovest della Sardegna, colpito da raffiche di vento che hanno messo a dura prova infrastrutture e collegamenti.

«Le forti raffiche registrate ieri – riferisce Di Nolfo - hanno determinato una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fondamentale è stata la professionalità degli operatori intervenuti tempestivamente, garantendo la sicurezza dei passeggeri e il ripristino della normalità. Un sincero ringraziamento ai macchinisti, ai tecnici e a tutti i lavoratori che hanno operato con competenza e senso di responsabilità».

Di Nolfo aggiunge però una riflessione.« Probabilmente il pericolo scampato è dovuto anche all’obbligo di bassa velocità imposto alla tratta per le ragioni che ho più volte evidenziato» incalza il consigliere regionale, riferendosi alle recenti segnalazioni, da lui stesso sollevate, in merito alle carenze del collegamento ferroviario.

