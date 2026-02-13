Colpì con furia una donna a Sorso rompendole quattro denti nel dicembre 2025. Accusato di lesioni gravi, per il 36enne sardo è stato disposto, oggi in tribunale a Sassari, il patteggiamento a un anno e 6 mesi da impiegare in lavori di pubblica utilità. Una misura concordata dal pm Angelo Beccu e dal legale della difesa, Pierluigi Carta, e poi ratificata dalla giudice Sara Pelicci.

Ma per l’uomo le conseguenze del gesto avranno un seguito anche in sede civile dove l’avvocata Silvia Ferraris, che assiste la parte offesa, chiederà i danni per quanto sofferto dalla sua cliente. L’episodio risale al 10 dicembre quando la persona attende la propria compagna, con cui sarebbe in crisi e, nel frattempo, secondo una prima ricostruzione, le avrebbe squarciato le gomme dell’automobile. La donna, anche lei difesa dall’avvocata Ferraris, esce dalla rivendita che gestiva insieme a un’amica e inizia a litigare con l’uomo da cui sarebbe stata assalita.

A fare le spese dell’alterco è però l’altra signora, intervenuta in difesa della prima e che sarebbe stata considerata dall’aggressore come un ostacolo alla relazione sentimentale. Il 36enne si scaglia contro la seconda colpendola con pugni e calci e con tale violenza da procurarle la frattura della mascella e degli zigomi oltre che, come scritto, “l’avulsione di quattro denti”. Nell’occasione la persona viene arrestata dai carabinieri e finisce a giudizio con l’accusa riferita fino alla conclusione odierna.

