Terza edizione per l’iniziativa “Pensavo fosse amore e invece era San Valentino” , l’appuntamento organizzato per domani, 14 febbraio alle ore 18, presso la Casa delle Associazioni, a Porto Torres.

Un evento che intreccia parole, musica e momenti di condivisione e di riflessione, pensato per offrire al pubblico uno sguardo originale e plurale sul tema sempre più attuale dell’amore.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Intrecci Culturali che quest’anno ha coinvolto l’Università delle Tre Età di Porto Torres, protagonista di una nuova stagione culturale che coinvolge i cittadini di ogni età.

Protagonisti della serata saranno i racconti del gruppo “Raccontarsi”, formato da partecipanti a un corso di scrittura dell'Ute di Porto Torres, che proporranno letture nate da un percorso creativo e formativo dedicato alla narrazione. Ad accompagnare i reading, gli intermezzi musicali della cantante Rita Casiddu, con un repertorio legato ai grandi successi della musica d’autore, contribuiranno a creare un dialogo tra parole e note, ampliando le suggestioni della serata.

Nel corso dell’incontro è inoltre prevista la presentazione ufficiale del Festival Ammajare 2026, momento che offrirà al pubblico una (piccola) anticipazione dei temi e degli appuntamenti della nuova edizione. A conclusione della serata un momento conviviale con frittelle e un momento di incontro aperto a tutti, nel segno della condivisione e della partecipazione.

© Riproduzione riservata