Una tavola rotonda dal tema “Il calcio per le donne! Non calci alle donne”, iniziativa inserita nel Progetto Pari in campo, ideata e organizzata dalla società Real Sunservice ASD Calcio Femminile, presieduta da Mauro Elias, in programma sabato 14 febbraio alle ore 17, nei locali della discoteca Vogue Disco, in via Sedini a Castelsardo. Il progetto nasce per valorizzare e dare continuità all’azione che da anni la Real Sunservice ASD porta avanti nel suo essere contemporaneamente società di calcio femminile e soggetto di promozione sociale.

La parola “Respect”, ben evidente sulle magliette della squadra, accompagna le atlete in tutti i momenti della loro vita, fuori e dentro il campo di gioco. Il loro motto è integrare l’attività calcistica con un impegno costante per la diffusione della lealtà sportiva, della cultura del rispetto, della parità di genere e dell’integrazione sociale. È ormai noto l’episodio verificatosi nel novembre 2023, prima della discesa in campo per disputare una partita del campionato regionale di Eccellenza. Nel momento in cui le ragazze si sono rese conto che la squadra avversaria aveva a disposizione solamente 9 atlete su 11, è stato sufficiente uno scambio di sguardi tra loro per decidere di essere “Pari in campo”.

Due delle titolari si sono accomodate in panchina e la partita si è giocata 9 contro 9. Risultato agonistico della gara fu poco importante, ma quello sociale ebbe un eco eccezionale sui mediadi livello regionale e nazionale, tanto che poi ha portato la Real Sunsrvice ASD ad ottenere il Premio Fair Play dal Panathlon Club di Sassari. La tavola rotonda “Il calcio per le donne!Non calci alle donne” sarà l’occasione per uno scambio di opinioni e contributi al dibattito, con figure che, ognuna per la propria conoscenza professionale, sportiva o sociale,hanno titolo e competenza per sviluppare un dibattito sul rispetto, lealtà, violenza e diritti dell’universo femminile e non solo.

L’incontro moderato dal collaboratore per le relazioni esterne Gavino Gaspa, vedrà l’intervento della sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, dell’avvocato penalista Sara Dettori, della educatrice del Servizi sociali di Porto Torres, Piera Maricca, del presidente dell’associazione Gianni Fresu, Salvatore Fresu, del presidente Volley Mare Sport, Tino Serra, della dirigente del Centro Storico Volley, Valentina Sanna, della responsabile associazione Noi Donne 2005, Maria Francesca Fantato e la calciatrice del Real SunService Asd, Natali Shaheen. La serata si concluderà con alcuni eventi collaterali, tra musica ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, che assegnerà prestigiosi e ricchi premi.

