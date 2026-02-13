La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto dichiara lo stato di calamità naturale da presentare in Regione a seguito delle raffiche di vento di eccezionale intensità registrate ieri, superiori a una velocità stimata di 100 km/h. Oggi è la giornata del ripristino e della conta dei danni.

Sono in corso diversi sopralluoghi e, fanno sapere dagli uffici comunali, «non sono stati riscontrati gravi problemi al patrimonio pubblico, fatta eccezione per l’abbattimento di alcuni alberi e la compromissione di alcuni tratti di marciapiede e segmenti viari in diversi punti del territorio, danni alle recinzioni di alcuni impianti sportivi e della scuola di Santa Maria La Palma».

Criticità invece sul fronte privato, dove si sono registrati danni ad auto e verande e problemi per le attività produttive agricole locali. La delibera approvata questa mattina dispone, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, la raccolta delle istanze di segnalazione di danni per l'eventuale futura concessione di aiuti economici da presentare da cittadini ed aziende.

«Grazie al lavoro delle nostre maestranze comunali e della società In House, della polizia locale, dei vigili del fuoco, dei barracelli, protezione civile e forze dell’ordine, la situazione è stata tenuta sotto controllo e va verso il graduale ritorno alla normalità», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto.

