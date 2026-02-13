Gatto rapito e rinchiuso in gabbia a Sassari, senza nemmeno la possibilità di potersi alzare sulle zampe. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale in una tenuta dell'agro.

I controlli hanno portato al rinvenimento di un felino imprigionato in una gabbietta che gli impediva di alzarsi in piedi. Vicino a questo animale poi gli agenti hanno scoperto la carcassa di un altro gatto. Il proprietario della tenuta si è difeso sostenendo che gli animali danneggiano il terreno e per questo li cattura per liberarli successivamente. Ma sono diverse le segnalazioni su gatti spariti nei giorni precedenti e mai più visti in giro.

Intanto la Municipale ha contestato all'uomo il reato previsto dall’articolo 727, secondo comma, del codice penale che punisce con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Conseguenza dello stato in cui è stato scoperto il gatto, che era in una gabbia usata dai bracconieri per la cattura degli animali selvatici.

L'animale è stato liberato, la gabbia messa sotto sequestro e denunciato il proprietario del terreno. Gli agenti proseguiranno i controlli in zona per verificare che non ci siano maltrattamenti e sparizioni di altri gatti.

