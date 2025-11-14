Sassari, assegnati 33 carabinieri al Comando della ProvinciaI militari verranno assegnati alle stazioni e ai reparti dell’intera provincia contribuendo alle attività operative dell’Arma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Rinforzi per il comando provinciale dei carabinieri di Sassari. Oggi il colonnello Antonio Maione, guida dei militari per la provincia, ha accolto i 33 nuovi carabinieri, promossi da poco al termine del 144° corso formativo che si è tenuto nelle Scuole Allievi Carabinieri di Iglesias, Taranto, Reggio Calabria e Campobasso.
I militari verranno assegnati alle stazioni e ai reparti dell’intera provincia contribuendo alle attività operative dell’Arma.
«Le nuove assegnazioni - riferisce il Comando – consentiranno di incrementare le attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati che generano maggiore allarme sociale, in particolare quelli commessi in danno delle cosiddette “fasce deboli”, nonché di intensificare il contrasto ai fenomeni di criminalità predatoria e al traffico di sostanze stupefacenti».