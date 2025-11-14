Rinforzi per il comando provinciale dei carabinieri di Sassari. Oggi il colonnello Antonio Maione, guida dei militari per la provincia, ha accolto i 33 nuovi carabinieri, promossi da poco al termine del 144° corso formativo che si è tenuto nelle Scuole Allievi Carabinieri di Iglesias, Taranto, Reggio Calabria e Campobasso.

I militari verranno assegnati alle stazioni e ai reparti dell’intera provincia contribuendo alle attività operative dell’Arma.

«Le nuove assegnazioni - riferisce il Comando – consentiranno di incrementare le attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati che generano maggiore allarme sociale, in particolare quelli commessi in danno delle cosiddette “fasce deboli”, nonché di intensificare il contrasto ai fenomeni di criminalità predatoria e al traffico di sostanze stupefacenti».

