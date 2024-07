È stato un salvataggio complesso, e provvidenziale, quello effettuato dai vigili del fuoco nel pomeriggio a Sassari. Intervenuti su richiesta del 118, intorno alle 19,40 in viale Italia, i pompieri sono andati in soccorso di una anziana caduta in casa.

L'intervento dei vigili del fuoco

Un’azione resa complicata dalle dimensioni della scalinata della palazzina in cui vive la donna, troppo strette per consentire il passaggio della barella.

Per questo motivo i vigili del fuoco della centrale di Sassari hanno dovuto impiegare l’autoscala in modo da trasportare giù l’anziana e rendere possibile l’assistenza del personale sanitario che ha provveduto a trasferirla in ospedale.

