Vandali nella notte in via Bottego a Sassari. Alcuni ignoti hanno distrutto la porta d’ingresso della scuola materna penetrando all’interno. E dopo l’irruzione dei giorni scorsi a Li Punti, sommata a quelle in via Cilea e nel quartiere di San Giuseppe, nessuna scuola sassarese sembra essere al sicuro.

«Non si riesce a capire perché entrino- commenta l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, anche dirigente dell’Istituto Devilla - non c’è proprio nulla da rubare. Questo ormai è puro vandalismo».

Come anche in altre situazioni nessuno si accorge di nulla e i danni diventano alla lunga importanti. Nel caso del Devilla sono stati rubati quattro droni durante le feste, due professionali. «Di cui non se ne faranno nulla perché sono registrati all’Enac. Impossibile venderli».

Tra l’altro l’irruzione è avvenuta mentre i vigilantes erano all’interno. «Abbiamo fatto domanda per avere la videosorveglianza», conclude l’assessora. Una mossa condivisa da molti altri istituti.

