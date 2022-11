Il ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, Raffele Fitto, a seguito della lettera inviata al Consiglio dei ministri ha preso in carica l'appello dell'Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, garantendo di attivarsi al più presto, per promuovere un incontro finalizzato alla risoluzione delle criticità relative ai fondi sulle scuole e sulle strade.

Problematiche legate alla condizione estrema di non poter garantire i servizi minimi per mettere in sicurezza gli oltre ottanta plessi scolastici, più di duemila e trecento chilometri di strade provinciali e diverse centinaia di opere d’arte e ponti.

“Il problema è avere il trasferimento delle risorse senza le quali le scuole restano a rischio – sottolinea l’amministratore Fois – per evitare che gli studenti finiscano con l’attività didattica a distanza”.

