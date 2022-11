Una lettera aperta al Presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, per segnalare la grave situazione socio-economica in cui versa la Provincia di Sassari.

Il commissario straordinario Pietro Fois chiede una interlocuzione al premier per sottolineare le criticità che il territorio e i comuni affrontano quotidianamente, appesantite dalle emergenze del caro bollette e dal rincaro delle materie prime che rallentano, e in certi casi bloccano, procedimenti edilizi di primaria importanza e di carattere d’urgenza.

La missiva, indirizzata anche al Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffele Fitto, e al Ministro per l’istruzione Giuseppe Valditara, evidenzia le problematiche che rischiano di compromettere irrimediabilmente la spinta agli investimenti che può generare il Pnrr ( Piano nazionale di Ripresa e Resilienza).

“Il vasto territorio della Provincia di Sassari, il più grande per estensione d’Italia, - spiega l’amministratore Fois nella lettera, - si trova nella condizione estrema di non poter garantire i servizi minimi per mettere in sicurezza gli oltre ottanta plessi scolastici, più di duemila e trecento chilometri di strade provinciali e diverse centinaia di opere e ponti”.

La Provincia chiede una convocazione urgente ai vertici ministeriali, affinché si valuti una soluzione immediata e risolutoria per l’intero territorio di competenza.

“Servono manovre urgenti che sblocchino lo stallo di lavori milionari, sia sul fronte della viabilità che dell’edilizia scolastica.- ribadisce l’Amministratore Fois. Ci auguriamo che le problematiche sopra citate, vengano prese in carico tempestivamente”.

