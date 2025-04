«Sono pronto a sporgere denuncia». Il proprietario di Florgarden a Sassari, Francesco Carboni, interviene dopo alcune segnalazioni di persone che si sono presentate a casa dei cittadini millantando di dover consegnare delle piante dell’azienda.

«Noi facciamo consegne a domicilio - specifica Carboni - ma soltanto dopo aver preso appuntamento con il destinatario dei fiori o di altri prodotti e mai senza preavviso».

Ma sono già diversi gli episodi in cui invece delle persone hanno appunto fatto finta di venire da Florgarden e ora il timore è che possa avvenire una truffa.

«È successo con una donna anziana che, per fortuna, non ha risposto. Ricordo quindi di non aprire se non siete stati prima contattati da noi».

Sul sito dell’azienda si parla in modo esplicito che, nei casi citati, non bisogna appunto aprire la porta e che si devono chiamare le forze dell’ordine. «Che io sappia – aggiunge Carboni - i finti nostri rappresentanti hanno cercato di vendere dei vasi brandizzati “Florgarden” che temo siano stati rubati al cimitero. Purtroppo abbiamo avuto anche diverse segnalazioni in merito».

© Riproduzione riservata