Incendio poco prima dell’ora di pranzo di oggi a La Corte, borgata di Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo di alcune sterpaglie che il vento stava alimentando interessando una vasta area di vegetazione. Oltretutto le fiamme minacciavano di raggiungere un’abitazione nelle vicinanze e i pompieri del distaccamento di Porto Torres, intervenuti con Aps e Campagnola, hanno evitato che l’incendio coinvolgesse l’abitazione.

Sul posto hanno operato anche il Corpo Forestale, il personale dell’Agenzia Forestas e i Barracelli, che hanno collaborato nelle attività di spegnimento, controllo e bonifica dell’area interessata.

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