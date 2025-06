Si rinnova il Viaggio del Postale, giunto alla sua XXX edizione, che rievoca l’antico collegamento commerciale via mare tra Stintino e Porto Torres, istituito per la prima volta ufficialmente nel 1909 dal comandante Clemente Bonifacino, con una bilancella battezzata “Buona Difesa”, impiegata per il trasporto della posta e dei beni necessari alla comunità stintinese.

L’iniziativa storico-filatelico-culturale, riservata a imbarcazioni in legno armate a vela latina, si svolge dal 4 al 6 luglio come programmato dalla Lega navale sezione Golfo dell’Asinara di Porto Torres, con la collaborazione del Comune di Porto Torres, Comune di Stintino, delegato regionale Sardegna della LNI, Poste Italiane filiale di Sassari, Capitaneria di Porto Torres, delegazione di spiaggia di Stintino, Questura di Sassari, Arma dei carabinieri Porto Torres, Arma dei Carabinieri di Stintino, associazione circolo Nautico Porto Torres, Stintino Associazione Vela Latina e dintorni, rappresentanti delle 45 famiglie degli asinaresi di Porto Torres.

Venerdì 4 luglio alle ore 19, piazza Cristoforo Colombo, nei pressi della Torre Aragonese verranno posizionati due gazebo che ospiteranno l’ufficio delle Poste Italiane per effettuare l’Annullo Straordinario, un momento simbolico che ricorda quando lettere, pacchi e cartoline venivano consegnati per essere trasportati verso il borgo di Stintino. L’Ufficio Postale Straordinario cesserà l’attività verso le 21 e la posta timbrata con l’annullo speciale verrà conservata per essere imbarcata domenica 6 luglio sul Postale. Venerdì alle 12.30 è previsto l’arrivo del Postale a Porto Torres.

La posta annullata verrà imbarcata su una barca a vela latina, che la trasporterà da Stintino allo scalo turritano. Dopo aver imbarcato gli ospiti della manifestazione, i rappresentanti delle istituzioni, della Lni Golfo dell’Asinara e i funzionari delle Poste Italiane, la barca farà rotta verso Porto Torres.

