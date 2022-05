Raffica di verifiche da parte della Polizia locale di Sassari per arginare il fenomeno della vendita di alcolici e superalcolici ai minorenni. Lo scorso fine settimana sono stati sorpresi due bar, nel pieno centro città, che servivano le bevande a dei quindicenni seduti al tavolino.

Gli agenti in borghese hanno controllato circoli, bar, negozi e supermercati in tutto il territorio comunale.

Per la somministrazione di alcolici ai minori la normativa prevede la sanzione da 250 a mille euro. In caso di recidiva da 500 a 2mila euro, con sospensione dell’attività per tre mesi.

Il divieto riguarda i minori di anni 18, ultra sedicenni, mentre la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni è sanzionata penalmente dall’articolo 689.

Accertamenti inoltre lungo le strade in merito allo stato psicofisico dei conducenti dei veicoli. “Purtroppo – spiega Gianni Serra, comandante della Polizia locale - sempre più frequentemente vediamo giovanissimi alla guida in stato di alterazione psicofisica che causano incidenti, spesso con gravi conseguenze, per sé, per chi è in auto con loro e per chi sfortunatamente li incontra subendone le ripercussioni”.

