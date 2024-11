Disagi cronici in piazza Toscanini a Sassari. Anche oggi il 118 è stato costretto, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, a non avvicinarsi alla persona da soccorrere a causa dei rami e delle ramaglie che impediscono il passaggio.

Ostacoli che continuano a presentarsi nonostante siano stati segnalati a più riprese ad Area, proprietaria degli stabili, in una zona dove lo stato della vegetazione ha superato il limite di guardia.

Oltre all’incuria dilagante, alcuni alberi hanno superato in altezza palazzi da otto piani e oscurano la vista ai residenti e nascondono i lampioni che illuminano le piazze. Gli abitanti, tra l’altro, vivono con terrore il maltempo e, in particolare, le folate di vento capaci di far crollare rami da diversi kg.

L’ultimo, tre settimane fa, si è abbattuto vicino alle panchine di piazza Puccini e, se avesse colpito qualcuno, sarebbe stata una tragedia. Ma gli impedimenti per i mezzi di soccorso di oggi, come gli altri avvenuti nei giorni scorsi, hanno visto la protesta di chi vive nell’area, stanca di segnalazioni da cui però non conseguono le potature richieste.

