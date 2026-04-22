Al via oggi, 22 aprile, i lavori di bitumatura della rotatoria di piazzale Segni a Sassari. Si attiveranno anche quelli nella strada di collegamento con l'altra rotatoria di via Nenni e nel parcheggio del palazzetto, eseguiti dalla ditta Euro-Appalti srl e coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità.

A finanziare il cantiere, che dovrebbe concludersi in due giorni e porterà ad alcune modifiche nella viabilità, sono i fondi della Rete Metropolitana.

Nello specifico oggi, mercoledì, dalle 9 alle 13, la rotatoria tra via Chironi e piazzale Segni sarà chiusa al traffico da e per piazzale Segni, così come via Chironi, tra via Carlo Felice e via Nenni, il tratto discendente di via Nenni, tra le due rotatorie. Sarà consentito il passaggio dei soli residenti in uscita verso via Carlo Felice e via Giagu. Piazzale Segni sarà dunque non raggiungibile da via Chironi e via Nenni, salvo il traffico locale. Giovedì 23 aprile invece, con il cantiere aperto dalle 9 alle 17, nella via Nenni, tra la rotatoria di via Giagu e la rotatoria tra via Chironi e piazzale Segni, sarà permesso il traffico discendente grazie ai parcheggi che si trovano davanti al palazzetto, mentre sarà consentito il traffico viario ascendente per via Nenni.

Le operazioni cominceranno con la fresatura dell'attuale asfalto, rovinato dopo la realizzazione della nuova rotatoria di piazzale Segni e della viabilità di collegamento e delle piogge dei mesi scorsi. In seguito sarà steso l’asfalto per tutta la rotatoria, per la strada di collegamento in entrambe le corsie di transito, e infine nel parcheggio del palazzetto. L’ultimo step sarà la segnaletica orizzontale e verticale.

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