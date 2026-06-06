Pulizia straordinaria di strade e marciapiedi a Sassari a partire dalla prossima settimana. Il Comune, da lunedì 8 giugno, ha previsto una serie di interventi che consisteranno nello spazzamento manuale con operatori dotati di soffiatori, seguiti dalla spazzatrice e da un mezzo per il lavaggio ad alta pressione. Per rendere possibili le operazioni sarà necessario vietare la sosta, in modo temporaneo, nei giorni strettamente indispensabili e nelle vie interessate da mezzanotte alle 9.

Ad avvertire delle pulizie saranno i cartelli di divieto che saranno installati 48 ore prima. Si inizierà lunedì 8 giugno da via Cavour, per proseguire: il 9 in via Napoli (lato destro, salendo), il 10 sempre via Napoli (lato sinistro); l’11 viale Trieste e viale San Francesco; il 12 viale Dante (lato destro, salendo) e il 13 sempre viale Dante ma lato sinistro; il 15 sarà la volta di viale Caprera, il 16 via Luna e Sole (lato destro, salendo) e il 17 via Luna e Sole ma lato sinistro; il 18 via Pascoli, poi il 19 via Ortobene e il 20 via Camboni; il 22 e 23 via Amendola (lato destro, salendo e a seguire lato sinistro), poi il 24 e 25 viale Umberto (parte bassa prima e parte alta poi); ancora il 26 via Ruffilli, il 27 via Cilea, il 29 viale Adua e il 30 via Gramsci.

Il 1 luglio via De Cupiis. «Rendere la nostra città più pulita e accogliente richiede il contributo attivo e la sensibilità di ciascuno di noi- commenta il vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, alla Tutela del territorio e al Decoro urbano, Pierluigi Salis- Dobbiamo fare squadra tra Amministrazione, cittadini e Sassari Ambiente per raggiungere i livelli di pulizia e decoro ai quali puntiamo».

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