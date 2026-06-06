Controlli della polizia locale, ieri notte, in centro storico a Sassari.

Gli agenti sono arrivati numerosi nella parte bassa di Corso Vittorio Emanuele intorno alle 23. E si sono spostati tra via San Donato, via La Marmora, via San Sisto e le vie limitrofe.

Diverse le persone a cui sono stati verificati i documenti nel corso dell'operazione che è andata avanti fino alle prime ore del mattino.

Nei giorni scorsi diversi residenti avevano lamentato le continue risse e l'imperversare dello spaccio di droga nella parte più antica di Sassari.

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