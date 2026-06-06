Prende il via il progetto Polis nelle poste di Uri. L’Ufficio Postale sarà interessato da importanti lavori di ammodernamento nell’ambito del progetto nazionale Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, un’iniziativa che porterà servizi più moderni, innovativi e accessibili a tutti i cittadini.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, l’ufficio resterà temporaneamente chiuso fino al 24 giugno. Si tratta di un investimento significativo sul territorio che consentirà di trasformare l’ufficio postale in un punto di riferimento ancora più efficiente, capace di offrire nuovi servizi digitali e una migliore esperienza per utenti e famiglie.

La riapertura del servizio è prevista per il 25 giugno 2026, con una struttura rinnovata e pronta ad accogliere le opportunità offerte dal progetto Polis. Alla riapertura, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i certificati Inps, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile. Durante il periodo dei lavori, i servizi saranno garantiti presso l’Ufficio Postale di Usini, in Via Eleonora d’Arborea 68, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45 con Atm disponibile 24 ore su 24.

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