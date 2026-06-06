Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al tradizionale rito del salto del fuoco dei Focs de Sant Joan 2026, uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’estate algherese. La città si prepara a vivere, dal 20 al 23 giugno, quattro giorni all’insegna della tradizione, dell’amicizia e della fratellanza, culminando nella notte del 23 giugno sulla spiaggia di San Giovanni.

Cresce l’attesa per una celebrazione che ormai è diventata un tradizione tutta algherese e che ogni anno richiama centinaia di persone desiderose di suggellare un legame speciale attraverso l’antico rito del comparatico.

«San Giovanni fai che questo fuoco che ci accingiamo a saltare non ci bruci, in modo che noi possiamo continuare a essere compari e comari», è la formula che accompagna il rito, celebrato ogni anno da un numero crescente di coppie di amici e amiche sulla spiaggia di San Giovanni. Per partecipare è necessario iscriversi.

Le adesioni possono essere effettuate allo Spazio T di via Kennedy 107 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, al gazebo della Pro Loco durante Wine Week Alghero il 12 e 13 giugno e successivamente al gazebo di San Giovanni dal 20 al 23 giugno. Contestualmente sono disponibili anche i biglietti della Lotteria Sant Joan 2026. L’iscrizione è richiesta per consentire la gestione in sicurezza dell’area del falò e dei bracieri durante la manifestazione.

I Focs de Sant Joan, con la direzione artistica di Chiara Murru, sono organizzati dalla Pro Loco Alghero con il sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Regione Sardegna, del Parco di Porto Conte, della Camera di Commercio di Sassari e di numerosi partner istituzionali e privati.

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