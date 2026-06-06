Taglio delle accise su benzina e gasolio, proroga fino al 3 luglioLo si legge nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio.
Lo si legge nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli sconti partono da domani 7 giugno 2026 e «fino al 3 luglio».
Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi (12,2 contando anche l'Iva), a 5 centesimi (6,1 centesimi con l'Iva).
(Unioneonline)
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