Arrestato un giovane, domenica scorsa a Sassari, per il reato di maltrattamenti contro la compagna al quarto mese di gravidanza. I carabinieri sono intervenuti in una casa del centro storico chiamati perché la giovane era stata aggredita dal compagno.

L’uomo le stava anche impedendo di uscire da una stanza in cui la donna si era rifugiata e da dove era riuscita a chiedere aiuto per telefono a un'amica che a sua volta aveva allertato i militari. Questi appena arrivati sul posto hanno bloccato l’uomo, condotto poi in carcere a Bancali.

La donna invece è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata e in seguito trasferita in una località protetta.

