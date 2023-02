Continuano i disagi nel quartiere popolare Latte Dolce di Sassari. Ma forse stavolta si è oltrepassata ogni misura. Stamattina per un guasto ad una fognatura sono risaliti escrementi e liquami maleodoranti sino ai bagni delle abitazioni dei primi piani dei palazzi.

È dovuto intervenire l’auto spurgo per ripristinare (dopo qualche ora) un minimo di normalità. A supporto una squadra della polizia locale. Notevole il malumore tra i residenti ed in parecchi, con animi scaldati, sono scesi nelle strade a protestare per l'ennesimo disservizio.

«Lo spettacolo di stamattina è stato mortificante - afferma Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. È stata intaccata la dignità degli abitanti del quartiere e dei residenti dei palazzi interessati dal problema fognario. Una situazione delicata e risaputa che le istituzioni non si preoccupano di risolvere. A questo punto chiederemo l'intervento della Regione, poiché tutte queste persone non possono continuare ad essere trattate in questo modo. Certo è - conclude - che noi non potremmo più arginare altre forme di protesta ben più vibranti di cittadini oramai esasperati da continui problemi».

