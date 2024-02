Il pm Paolo Piras chiede il rinvio a giudizio dei due imputati per le morti di Casa Serena a Sassari. Stamattina in tribunale la richiesta del pubblico ministero davanti al gup Gian Paolo Piana in merito ai 22 decessi avvenuti nell'ospizio tra marzo e aprile 2020 nel pieno dell'epidemia Covid.

La presidente della Coopas, che gestisce e gestiva al tempo l'istituto di via Pasubio, e il responsabile della sicurezza, sono accusati di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.

Gli avvocati difensori sono Liliana Pintus per il responsabile della sicurezza, Marco Manca e Luigi Esposito per la presidente della cooperativa. A fine aprile le repliche e la sentenza del giudice per le indagini preliminari.

