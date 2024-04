Rinviati a giudizio, stamattina dal gup Gian Paolo Piana in tribunale a Sassari, le due persone imputate per le 22 morti di anziani, a causa del Covid, a Casa Serena tra marzo e aprile 2020 in città.

La presidente della Coopas e il responsabile della sicurezza erano accusati di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.

Il pm Paolo Piras, lo scorso febbraio, aveva sollecitato il rinvio a giudizio mentre gli avvocati difensori, Liliana Pintus, Marco Manca e Luigi Esposito, ne avevano chiesto l'assoluzione.

La prima udienza si terrà a luglio 2024.

I legali delle parti civili sono Valentina Bianco, Paolo Spano, Antonio Meloni, Salvatore Dettori, Francesco Nurra Sini.

© Riproduzione riservata