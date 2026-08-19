Usare in modo corretto monopattini e biciclette. È il tema centrale a Sassari della campagna di sensibilizzazione, prevenzione e informazione lanciata dalla polizia locale sull’impiego dei due mezzi.

«Rappresentano una scelta moderna, intelligente e rispettosa dell'ambiente - dichiara Gianni Serra, comandante della Municipale - ma non bisogna dimenticare che sono a tutti gli effetti veicoli che devono circolare nel rispetto del codice della Strada e della convivenza civile». La normativa sui monopattini elettrici, negli ultimi anni, ha reso obbligatori il casco, il contrassegno identificativo e la copertura assicurativa per la responsabilità civile, oltre al rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni sui luoghi nei quali è consentita la circolazione.

Vietato, per chi li conduce, trasportare passeggeri, e circolare sui marciapiedi dove, nel caso, il monopattino deve essere portato a mano, mentre è invece richiesto di avere particolare attenzione vicino ad attraversamenti pedonali, scuole, parchi e aree ad alta frequentazione. Anche a coloro che utilizzano la bicicletta si chiede di percorrere, se presenti, le piste ciclabili, segnalare per tempo ogni cambio di direzione, rispettare semafori, precedenze e segnaletica. E ancora fare uso di luci e dispositivi riflettenti di sera e di notte oltre a evitare l'impiego del telefono cellulare e qualsiasi distrazione durante la guida.

Bisogna poi sempre tenere a mente che il marciapiede è destinato soltanto ai pedoni e che chi ha più di dodici anni deve scendere dalla bicicletta e condurla a mano. Si tratta di una parte delle norme da rispettare e, qualora non lo si faccia, resta la strada della multa da parte della polizia. Nei primi sette mesi dell'anno gli agenti della polizia locale hanno già contestato 150 violazioni legate all'utilizzo dei monopattini elettrici. Quelle più frequenti sono la circolazione in due sullo stesso mezzo, il mancato utilizzo del casco, l'assenza del contrassegno identificativo, la guida sui marciapiedi e la sosta irregolare che ostacola il passaggio dei pedoni. La campagna riguarderà anche i motociclisti, con l'intento di contrastare comportamenti imprudenti e promuovere una cultura della guida responsabile.

© Riproduzione riservata