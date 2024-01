Quasi 13mila persone per il concerto di Nek e Renga a Sassari. Il capodanno del capoluogo turritano si è svolto davanti a un impressionante bagno di folla in piazza d'Italia, occupata in ogni angolo. Il duo di cantautori ha iniziato alle 23 con “Meravigliosa” e proseguito fino alle 23.50 riuscendo a intrattenere il pubblico nonostante la pioggia insistente cominciata intorno alle 22. La scaletta dell'esibizione ha ripercorso, tra vecchie hit e nuovi successi, quella del tour dei due che, come annunciato durante la performance, coroneranno la collaborazione con la partecipazione al prossimo Sanremo.

La folla al concerto a Sassari (foto Floris)

Tra battute scherzose anche sui termini gergali del dialetto sassarese, conosciuti da Renga, di origini sarde attraverso il padre e assiduo frequentatore dell'Isola, il concerto si è interrotto per il brindisi di mezzanotte. A introdurlo, invitati sul palco dal presentatore Umberto Graziano, l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e l'assessora comunale alla Cultura Laura Useri.

Renga e Nek hanno poi proseguito l'esibizione da mezzanotte e 20 fino all'una e 10 e, dopo i saluti di rito al pubblico, i rituali selfie e autografi, sono andati subito via su suv dai vetri oscurati.

