Sardinia- Dakar, viaggi paralimpici: video racconto a SennoriL’appuntamento è per mercoledì 28 gennaio
Il Centro culturale di Sennori ospita, mercoledì 28 gennaio alle 9.30, l’iniziativa del Progetto Albatross, dal titolo "Sardinia–Dakar. Corridoi olimpici e paralimpici", il video racconto di un’esperienza straordinaria tra deserti, incontri, sport, inclusione e umanità.
Un viaggio che può cambiare le persone, ma anche la visione del mondo. La proiezione comincia proprio dal comune di Sennori, il luogo da cui il pulmino è partito, e dove il viaggio torna sotto forma di racconto, memoria e condivisione.
L’evento nasce in accordo con l’Istituto comprensivo di Sennori e Sorso, la proiezione e il dibattito sono rivolti alle scolaresche, ma aperti anche a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia partecipare.
Una proiezione e un dibattito sulla transculturalità, l’accessibilità e il valore del viaggio come ponte tra le culture alla presenza di Manolo Cattari, Danilo Russu e Kader Bari, protagonisti di una missione umanitaria in Africa, dove i volontari hanno attraversato il deserto del Sahara per la consegna di 25 carrozzine è un pulmino.
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Sennori.