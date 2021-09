Scritte sui mega manifesti affissi in città contro il vaccino anti coronavirus.

Anche a Porto Torres, nella parte alta di via delle Vigne, i cartelloni che pubblicizzano la campagna regionale di vaccinazione anti Covid sono stati presi di mira da alcuni no vax. Il messaggio “Sardi e vaccinati – la sicurezza di tutti è il nostro obiettivo”, lanciato da Ats e assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, è stato cancellato e sostituito dalla scritta “Sardi e ricattati”, una parola tracciata con l’uso della vernice spray messa in evidenza in una delle strade più trafficate, di fronte alle strutture sportive e all’uscita della città, dove il passaggio di pedoni e auto è considerevole.

Indignazione da parte dei cittadini e di diverse associazioni di volontariato attive nel territorio, che ogni giorno sono impegnate a diffondere il messaggio a favore delle vaccinazioni come strumento per limitare i contagi, soprattutto in una fase delicata dell’emergenza sanitaria in cui è stato introdotto l'obbligo del green pass e il virus sarebbe in continua evoluzione.

