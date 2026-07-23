A Santa Maria Coghinas i carabinieri della compagnia di Valledoria hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma erano impegnati a svolgere un servizio mirato preventivo, durante i festeggiamenti della sagra tra sabato 18 e domenica 19 luglio, quando hanno notato dei movimenti sospetti del giovane che, approfittando dell’afflusso di pubblico, è stato velocemente avvicinato da diverse persone le quali si allontanavano dopo aver ricevuto le dosi di droga.

Accortosi della presenza dei carabinieri, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli per terra. Recuperati dai militari, all’interno contenevano cocaina per un peso complessivo lordo di oltre 3 grammi. Le ispezioni estese nell’abitazione dell’uomo hanno permesso di rinvenire un bilancino di precisione, la somma in contanti di 650 euro, proventi dalla vendita di droga e ulteriori 17 dosi già suddivise del peso di 6 grammi, oltre a due involucri ancora da confezionare, di 8 e 1 grammi, contenenti cocaina.Tutto il materiale recuperato, il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, mentre il pusher è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, convalidati con obbligo di presentarsi in caserma.

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